Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Somali'de sivil kayıplara yol açan bir hava saldırısında Türkiye menşeli mühimmat ve Türk SİHA'larının kullanıldığı" yönündeki haber ve paylaşımlara ilişkin resmi açıklama yayımladı.

"TÜRK SAVUNMA SANAYİİ VE TÜRKİYE-SOMALİ İLİŞKİLERİ HEDEF ALINIYOR"

İddiaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan DMM, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarınca gerçekleştirilen herhangi bir operasyon bulunmadığını belirtti:

"Bazı uluslararası basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında dolaşıma sokulan, "Somali'de sivil kayıplara yol açan bir hava saldırısında Türkiye menşeli mühimmat ve Türk SİHA'larının kullanıldığı" yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır ve açık bir kara propaganda faaliyetidir.

Söz konusu bölgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından herhangi bir harekât icra edilmemiş, Türkiye'ye veya TSK'ya ait hiçbir hava unsuru ya da mühimmat kullanılmamıştır.

Bu tarz dezenformasyon içeriklerinin; Türk Silahlı Kuvvetlerini ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan Türk Savunma Sanayiini yıpratmanın yanı sıra, köklü dostluk ve iş birliği zemininde ilerleyen Türkiye-Somali ilişkilerini hedef aldığı açıktır.

Kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik manipülatif haberlere, kara propaganda unsurlarına ve asılsız iddialara itibar edilmemesi; yalnızca ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların esas alınması önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2126390941917265991?s=08