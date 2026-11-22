Türkiye'de eğitime daha az kaynak ayrıldığı ve eşitsizliğin daha da derinleştiği konusunda yapılan habere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi.

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HABERİN ÖZETİ Türkiye'de eğitimde eşitsizliğin arttığı iddiasına DMM'den açıklama var Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye'de eğitime daha az kaynak ayrıldığı ve eğitimde eşitsizliğin derinleştiği yönündeki iddiaları yalanladı. Haberde dayanak gösterilen yetişkin eğitim göstergesinin yaklaşık 50 yıl önce okula başlayan kuşakları da kapsadığı belirtildi. Türkiye'de 6-14 yaş okullaşma oranının yüzde 99 ile OECD ortalamasının üzerinde olduğu ifade edildi. Ortaöğretimde net okullaşma oranının 2002'deki yüzde 50,57 seviyesinden yüzde 82,80'e yükseldiği aktarıldı. OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2026 Raporu'na göre Türkiye'de ortaöğretimde okul terki oranının yüzde 1, OECD ortalamasının ise yüzde 12 olduğu hatırlatıldı. Kamu harcamalarında eğitime ayrılan payın yüzde 10'a yakın oran ile OECD ortalamasının üzerinde olduğu kaydedildi.

"Türkiye'de eğitimde eşitsizlik derinleşiyor" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının vurgulandığı DMM açıklamasında, söz konusu haberde dayanak gösterilen yetişkin eğitim göstergesinin yaklaşık 50 yıl önce okula başlayan kuşakları da kapsadığı belirtildi.

"6-14 YAŞ OKULLAŞMA ORANI OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE"

Farklı dönemlerdeki eğitime erişim koşullarının birikimli etkisini yansıtan bu oranın zaman içinde kademeli olarak değiştiği aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Nitekim geçmişte eğitime erişimde OECD ortalamasının gerisinde kalan Türkiye, erişimi genişletmeye yönelik reformlarla yetişkin nüfusun eğitim düzeyinde önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Bugün gelinen noktada Türkiye'de 6-14 yaş okullaşma oranı yüzde 99 ile OECD ortalamasının üzerindedir. Ortaöğretimde net okullaşma oranı da 2002'deki yüzde 50,57 seviyesinden yüzde 82,80'e yükselmiştir."

OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2026 Raporu'na göre ortaöğretimde okul terki oranı Türkiye'de yüzde 1 olduğu anımsatılan açıklamada, "Aynı göstergede OECD ortalaması yüzde 12'dir. Ülkemizde kamu harcamalarında eğitime ayrılan pay da yüzde 10'a yakın oran ile OECD ortalamasının üzerindedir. Eğitim sistemimizdeki somut kazanımları kasıtlı olarak görmezden gelerek algı operasyonu yapmayı amaçlayan bu tür dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/2124171092969361857