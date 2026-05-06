Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

DMM'den 'Türkiye'nin lehine madde yok' iddialarına cevap

Türkiye'nin Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşmada lehinde madde bulunmadığıyla ilgili iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı. Açıklamada, projelerin finansmanının yatırımcı şirketler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacağı Türkiye’ye herhangi bir mali yük oluşmayacağı vurgulandı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
DMM'den 'Türkiye'nin lehine madde yok' iddialarına cevap
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 22:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya mecralarında ve basın yayın organlarında yer alan, "Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı" iddialarının kamuoyunu manipüle etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

DMM'den 'Türkiye'nin lehine madde yok' iddialarına cevap

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suudi Arabistan ile yapılan enerji santral anlaşmasının Türkiye lehine hiçbir maddesi bulunmadığı iddialarını manipülatif olarak değerlendirdi.
Anlaşma kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak.
Sivas ve Karaman'da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2,1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.
Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacak.
Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunacak.
Santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye'de olacaktır.
Anlaşmalar ve projelerdeki yabancı personeller Türkiye'deki hukuka ve mer'i mevzuattaki düzenlemelere tabi olacaktır.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'ye yaklaşık 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağı, Sivas ve Karaman'da kurulacak 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralleriyle 2,1 milyona yakın hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.

DMM'den 'Türkiye'nin lehine madde yok' iddialarına cevap

"SANTRAL ARAZİLERİNİN MÜLKİYETİ TÜRKİYE'DE OLACAKTIR"

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Projelerin finansmanı yatırımcı şirket ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanacak, Türkiye için herhangi bir yatırım maliyeti oluşmayacaktır. Projelerde en az yüzde 50 yerlilik şartı bulunmakta, Türkiye tarihinin en düşük elektrik alım fiyatlarından biri uygulanırken, santral arazilerinin mülkiyeti tamamen Türkiye'de olacaktır. Hem yapılan anlaşmalar hem de söz konusu projelerde Türk personellerle birlikte yer alacak yabancı personeller ülkemizdeki hukuka ve mer'i mevzuattaki düzenlemelere tabi olacaktır. Resmi açıklamalar ve anlaşma detayları ortadayken ülkemizin enerji arz güvenliğine, üretimine ve ekonomisine katkı sağlayacak yatırımları hedef alan kara propaganda faaliyetlerine itibar edilmemesi önemle rica olunur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DMM'den 'yeni maden ruhsatı' iddialarına ilişkin açıklama! 'Ruhsat değil, uzatma talebi'
DMM'den TOKİ kurasında 'yedi haneli numara' hataları iddialarına cevap
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.