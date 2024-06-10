DMM'den yalanlama geldi: 'Jandarma ve sürücü tartışması' kurgu çıktı!

10 Haziran 2024 20:20 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:47

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde "bir sürücü ile Jandarma personeli arasındaki tartışma" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Bir sürücü ile Jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği” iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerdeki şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile bir ilişkisi bulunmadığı ve görüntülerdeki olayın kurgu olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını hedef almak maksadıyla yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.