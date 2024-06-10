Tgrt Haber
Haberler>Gündem>DMM'den yalanlama geldi: 'Jandarma ve sürücü tartışması' kurgu çıktı!
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

DMM'den yalanlama geldi: 'Jandarma ve sürücü tartışması' kurgu çıktı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 20:20 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 20:47

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Bir sürücü ile Jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği” iddiasını yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde "bir sürücü ile Jandarma personeli arasındaki tartışma" iddiasını yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin, “Bir sürücü ile Jandarma personeli arasındaki tartışmayı gösterdiği” iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerdeki şahsın Jandarma Genel Komutanlığı ile bir ilişkisi bulunmadığı ve görüntülerdeki olayın kurgu olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının itibarını hedef almak maksadıyla yürütülen manipülasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com

Doğruluk Kontrolü

Büyük ölçüde yanlış
Bazı basın yayın organları ve sosyal medyaOrjinaline Git
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...