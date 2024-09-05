Doğum sayısının en düşük olduğu üç il belirlendi! Tek çocuğun nedeni dikkat çekti

05 Eylül 2024 07:32 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 07:39

Türkiye'de doğum oranları tarihi gerilemesiyle saha çalışmalarını başlattı. Ailelerin çocuk sayısını düşük tuttuğu üç il belirlendi. Saha araştırmasında neden tek çocuk tercih edildiği sorusuna çarpıcı yanıtlar verildi.

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Evlilik kredisi için asgari ücret şartı değişti! 150 bin liralık faizsiz kredi kapsamı genişletildi: İşte tüm detaylar

Türkiye İstatistik Kurumu'nun doğum istatistikleri yetkilileri harekete geçirdi. 2001 yılında 2,38 olan doğurganlık hızının 2023'te 1,51'e düşmesiyle saha araştırmaları başladı. Doğum hızının en düşük olduğu Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta uzmanlar bunun sebeplerine dikkat çekti.

Bölgede çiftlerin genelde tek çocuk tercih ettiğine dikkat çeken uzmanlar bunun sebeplerinden birini eğitim olarak gösteriyor. Çok çocuğa yapılacak masraf yerine tek çocuğun eğitimine kaynak ayırmak ailelerin düşünceleri arasında.

EVLİLİK KREDİSİ İLE TEŞVİK SAĞLANACAK

Doğum oranının en düşük olduğu Bartın, Karabük ve Zonguldak'ta da deprem bölgesinde uygulanan evlilik kredisi uygulaması gelecek. 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi gençlere verilecek.



Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ve Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Yasemin Bozkurt Özyalçın düşük doğumun sebeplerini değerlendirdi.

"TAŞRA NÜFUSU AZALMASI DOĞUM ORANLARINI DÜŞÜRDÜ"

Karabük Milletvekili Cem Şahin, "Karabük bir sanayi şehri. Demir-çelik sanayinde çalışan nüfusumuz çok. Karabük'te taşradaki nüfus yoğunluğu farklı sebeplerle azaldığı için doğum oranları düşmüş olabilir. Çünkü taşrada çiftçilik yaparken çocuk sayısının çokluğu bir avantaj olarak görülüyor. Karabük'te köy nüfusumuz azaldı. Bunun doğum oranlarında yaşanan düşüşün başlıca sebeplerinden biri olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TEK ÇOCUĞUN EĞİTİMİNE HARCANIYOR

Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Yılmaz ise, ebeveynlerin genellikle tek çocuk yaparak onun eğitimine yatırım yapmaya öncelik verdiğini belirterek, "Karabük, Bartın ve Zonguldak Türkiye'de sanayileşmenin kurulduğu ilk şehirler arasında yer alıyor. Bu nedenle bölge insanı, çocuklarının eğitimine yatırımı çok önemsiyor. 3 çocuk yapmak yerine tek çocuk yapıp eğitimine yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu durum Karabük'ün üniversiteye yerleştirmede ilk 3 üniversite arasında olmasını da açıklıyor" diye konuştu.



Karabük Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Bozkurt Özyalçın da, "Karabük'te geçmiş yıllardan bu yana çocuk yapma sayısı çoğunlukla 2'yi geçmez. Karabük insanı kültürel olarak böyle bir bakış açısına sahip. Sektörün ağırlıklı olarak tek bir sanayiye bağlı olması ve istihdam sorunu da bunu etki etkiliyor" dedi.