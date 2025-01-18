Doktor Barçın Barı'nın ölümüne neden olmuştu! Avukattan akılalmaz savunma: Ben de alkollü araç kullanıyorum

18 Ocak 2025 07:55 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 08:06

Edirne'de meydana gelen olayda alkollü sürücü dehşeti yaşanmış ve doktor Barçın Barı kazadan 33 gün sonra hayatını kaybetmişti. Barçın Barı davasında ilginç anlar yaşandı. Sanık avukatının "Edirne'de alkol tüketimi normaldir, ben de alkollü araba kullanıyorum" sözleriyle savunma yapması herkesi şaşkına çevirdi.

Edirne​'de bisikletiyle seyir halindeyken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpmasıyla hayata veda eden doktor Barçın Barı davasında karar duruşması yapıldı. Davada ilginç anlar yaşandı.

Kazada hayatını kaybeden bisikletli doktor Barçın Barı'nın avukatları duruşmada yaptıkları savunmada, sanık otomobil sürücüsü B.K'nın daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğunu belirterek, kaza anında yapılan alkol ölçümünde 300 promil alkollü olduğunu söyledi

AVUKATTAN AKILALMAZ SAVUNMA

Tutuklu sanık otomobil sürücüsü B.K'nın avukatı Demirkan Çağlayan da, duruşmada savunma yaptı. Edirne'de alkol tüketiminin normal olduğunu belirterek savunmasına başlayan Çağlayan, "Edirne'de alkol tüketimi normaldir. Birçok insan alkol tüketir araç kullanır. Ben de alkollü arabaya biniyorum, yakalarsalar ceza versinler" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme hakimi, otomobil sürücüsü sanık B.K'nın kaza anında 300 promil alkollü olduğuna, daha önce de alkollü araç kullanmaktan iki kez ehliyetine el konulduğuna, kastla öldürme suçunu oluşturup oluşturmayacağı hususunun değerlendirilmesine karar vererek, dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi. Mahkeme hakimi, "hukuki ve vicdani kanaatine varılarak davaya bakmanın mahkememizin görevinde olmadığı anlaşılmakla mahkememizin davadan görevsizliğine" sözleriyle duruşmayı sonlandırdı.

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Duruşmanın sonunda Barçın Barı'nın eşi Aslı Barı ve avukatları açıklama yaptı. Öte yandan, kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı. Korku dolu anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.