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 | Banu İriç

Doktor mesai saatinde özel hastanede suçüstü yakalandı: 11 kişi gözaltında

İstanbul’daki Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Aralarında bir profesörün de bulunduğu 11 kişi gözaltına alınırken, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bazı doktorların maddi menfaat karşılığında hasta yönlendirdiğini ve bir hekimin mesai saatinde özel hastanede suçüstü yakalandığını açıkladı.

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Doktor mesai saatinde özel hastanede suçüstü yakalandı: 11 kişi gözaltında
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 19:15
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 19:15

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönelik başlatılan soruşturmada, hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı gerekçesiyle aralarında bir profesörün de bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili detaylı bir açıklama yaparak, sürecin hastane başhekimliğine yapılan yazılı şikayet üzerine başlatıldığını ve emniyet birimlerine resmi bildirimde bulunulduğunu duyurdu.

Doktor mesai saatinde özel hastanede suçüstü yakalandı: 11 kişi gözaltında

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İlk olarak 15 Mayıs 2024’te hastane yönetimine ulaşan şikayet, 27 Mayıs’ta İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iletildi. Gelen ihbarlarda, göğüs cerrahisi biriminde görevli bazı doktorların maddi menfaat karşılığında hasta kabul ettikleri, ödeme yapmayanların işlemlerini ise bilinçli şekilde geciktirdikleri öne sürüldü. Ayrıca bazı hastaların teşhis konulmadan özel hastanelere yönlendirilerek pahalı tedavilere mecbur bırakıldığı da iddialar arasında yer aldı.

MESAİ SAATLERİNDE KURUM DIŞI ÇALIŞTI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün verdiği bilgiye göre, 17 Şubat 2025 tarihinde Bahçelievler’deki bir özel hastanede, mesai saatleri içinde kurum dışında işlem yapan bir doktor denetim ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hakkında şikayet bulunan doktorun görevli olduğu saatte hastanede bulunmadığına dair tutanak tutulmasının ardından yapılan denetim, şüphelerin doğruluğunu ortaya koydu.

Doktor mesai saatinde özel hastanede suçüstü yakalandı: 11 kişi gözaltında

GÖĞÜS CERRAHİSİ BİRİMİNİN ÖNEMLİ BÖLÜMÜNÜ KAPSIYOR

Şikayetlerin sadece birkaç kişiyi değil, hastanedeki göğüs cerrahisi biriminin önemli bir bölümünü kapsadığı belirtiliyor. Bu süreçte hastalardan para talep edilmesi, işlemlerin özel hastanelere yönlendirilmesi ve tıbbi materyallerin hastane dışına çıkarılması gibi pek çok iddia da soruşturma dosyasına girdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla 11 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında gizliliğe azami derecede özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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