Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı

14 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:54

iPhone 16 ile 'gerçek hızlı şarj' özelliği nihayet geliyor

iPhone 16 ile 'gerçek hızlı şarj' özelliği nihayet geliyor

Kanada'yı penaltılarda geçen Uruguay, Copa America'da 3. oldu

Kanada'yı penaltılarda geçen Uruguay, Copa America'da 3. oldu

Son dakika | İskenderun Körfezi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Son dakika | İskenderun Körfezi'nde deprem! AFAD ve Kandilli verileri paylaştı

Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırınca olanlar oldu. Çöpten çıkanları karıştırırken yere dökülen alkolü yalayan köpek kendinden geçti.

KUYRUĞUNU ISIRMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.