Dökülen alkolü içen köpek dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 10:49 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 10:54
Diyarbakır'da yere dökülen alkolü içen köpek, dakikalarca kuyruğunu ısırmaya çalıştı. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda bir köpek, gece yarısı çöpü karıştırınca olanlar oldu. Çöpten çıkanları karıştırırken yere dökülen alkolü yalayan köpek kendinden geçti.
KUYRUĞUNU ISIRMAYA ÇALIŞTI
Daha sonra köpeğin, uzun süre havlayarak kuyruğunu ısırmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı