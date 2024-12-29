Dolandırıcılıkla suçlanan Engin Polat'tan şaşırtan savunma! Aylık gelirini açıkladı, duyanlar şoke oldu

29 Aralık 2024 09:48 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 10:33

Suç örgütü kurarak kara para akladığı gerekçesiyle hakkında 40 yıla kadar hapis cezası istenen Engin Polat yeni bir suçlamayla hakim karşısına çıktı. Bahis oyunları üzerinden komisyon vereceğini vadettiği bir kişiyi 600 bin TL dolandırmakla suçlanan Engin Polat, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşi Dilan Polat ile birlikte lüks hayatı sosyal medyada gündem olan Polat, aylık gelirine dair yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

Kamuoyunda adı vergi kaçırma, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi soruşturmalarla gündeme gelen Engin Polat, bu defa dolandırıcılık suçlamasıyla mahkemelik oldu. Bahis oyunu oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vaadinde bulunduğu kişiden 618 bin TL isteyen Engin Polat'ın, 18 bin TL'yi geri verdikten sonra telefonlara çıkmadığı öne sürüldü. Şahsın cezaevindeyken basında gördüğü için kendisi hakkında böyle bir suçlamada bulunduğunu savunan Polat, suçlamaları reddetti. Engin Polat'ın aylık geliriyle ilgili açıklaması dikkat çekti.

1 MİLYONLUK TEMİNAT KARŞILIĞINDA KOMİSYON

Teklife olumlu yaklaşan Yılmaz, Polat'la önce Whatsapp üzerinden konuştu, sonrasında İstanbul Tuzla'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Polat, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifinde bulundu. Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açmasını istedi. Bunun karşılığında komisyon alacağını da ekledi.

18 BİN TL YOL PARASI!

Engin Polat'ın teklifini kabul eden Yılmaz, çevresinden de borç alarak 618 bin lira topladı. Kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadine kanarak 1 milyona yakın parayı Polat'a elden teslim etti.

Engin Polat 18 bin lirayı yol masrafı yapması için Yılmaz'a geri verirken, 600 bin lira ile buluşma yerinden ayrıldı. Sonrasında telefonlarının açılmadığını, vaat edilenlerin gerçekleşmediğini iddia eden adam şikayetçi oldu.

5 YILA KADAR HAPİS!

Savcılık, müştekinin bahis oyunları için kendisine vaat edilen bayinin verileceği yönünde inanç beslediğini ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağını düşündüğünü ancak Engin Polat'ın hileli söylemlerle kandırarak 600 bin lira dolandırdığını belirtti. Polat'ın "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapsini istedi.

"İŞSİZİM, GELİRİM YOK"

Engin Polat dolandırıcılık suçlamasıyla İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İşsiz olduğunu ve aylık gelirinin bulunmadığını belirten Polat, iddiaları reddetti.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Müştekiyi tanımadığını söyleyen Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum.

Bu iddiaların nasıl iddianame boyutuna geldiğini de anlamış değilim. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, gelecek celse müştekinin bulunduğu cezaevinden dinlenmesine karar verdi.