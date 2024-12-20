Dilan Polat ile Engin Polat’a hapis şoku! Banu Parlak'ın şikayetini geri çekmesi işe yaramadı

20 Aralık 2024 12:53 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 12:54

Kara para ve vergi kaçırma suçlarından yargılanan Dilan Polat Engin Polat çifti, Banu Parlak’ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen davada hapis cezasına çarptırıldı. Mütalaasını açıklayan Savcılık, azmettirme' suçundan yargılandığı davada Dilan Polat ve Engin Polat'a 5 yıla kadar hapis talep etti.

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak​'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin Dilan, Engin ve Sezgin Polat​'ın ‘azmettirme' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada hakim tarafından cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği açıklandı. Mütalaada, Dilan, Engin ve Sezgin Polat hakkında “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

DİLAN POLAT​ VE ENGİN POLAT​'A HAPİS ŞOKU

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezi 1 Ekim 2023 günü saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmıştı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın ayrı ayrı 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti. İddianamede 8 diğer sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istenmişti. Öte yandan yargılama devam ederken Banu Parlak, Polat ailesine yönelik şikayetinden vazgeçmişti. Şikayetten vazgeçilmesi ile bu dosya kapsamında Polatların tahliyesine karar verilmişti.

Mütalaada sanık Dilan Polat ile müşteki Banu Parlak arasında husumet bulunduğu, sosyal medya üzerinden Dilan Polat tarafından müştekiye tehdit içerikli söylemlerde bulunulduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Engin Polat, Dilan Polat ve Sezgin Polat'ın bu husumet nedeniyle almış oldukları ortak karar doğrultusunda sanık Engin Polat'ın müşteki Banu Parlak'ın işyerine tehdit amaçlı silahlı saldırı düzenlenmesi için Gürcistan'daki bağlantıları vasıtasıyla kamuoyunda "Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün firari yöneticilerinden olan Beratcan Gökdemir ve kardeşi Batın Gökdemir ile irtibat kurduğu aktarıldı. Beratcan Gökdemir'in Daltonlar grubuna ait hücre evinde eyleme hazır vaziyette kendisinden talimat bekleyen sanık Batuhan İnci'ye talimat verdiği, sanığın eylem talimatını diğer sanıklara ilettiği, Yunus Emre Yıldız, Nizamettin Bilgili, İsmail Emre Arifoğlu'nun Batuhan İnci'nin kendilerine bildirdiği konuma giderek bir şahıstan 100 bin TL parayı elden aldıkları mütalaada kaydedildi.

5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Yunus Emre Yıldız ve Nizamettin Bilgili'nin aldıkları talimat doğrultusunda "Banu Parlak Güzellik Salonu" isimli işyerine aynı gün 2 kez silahla ateş ettikleri, iş yerinin hasar gördüğü, sanıkların olay yerinden kaçtıkları mütalaada belirtildi. Mütalaada Dilan, Engin ve Sevgin Polat'ın “Birden fazla kişi ile silahlı tehdide azmettirme” suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Diğer sanıkların da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapsi talep edildi. Öte yandan Banu Parlak'ın şikayetten vazgeçmesi ve “mala zarar verme” suçunun şikayete tabi olması nedeniyle bu suç yönünden düşme kararı verilmesi de mütalaada istendi. Söz verilen sanıklar mütalaanın kendilerine ulaşmadığını ve bu nedenle savunma yapamayacaklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma sanıkların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.