Dolu bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu

12 May 2024 15:40 - Güncelleme : 12 May 2024 15:45

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

Meteoroloji uyardı! 12 Mayıs hava durumu raporunda 19 ile sağanak ve sel uyarısı

Erzincan'da Sivas karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte bembeyaz oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE HAREKET ETTİ

Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları yaşandı.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden de uyarı gecikmedi. bulunuldu. Devam eden gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde etkili olacağı bildirildi.

Sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.