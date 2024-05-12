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Dolu bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 May 2024 15:40 - Güncelleme : 12 May 2024 15:45
Dolu bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı hayatı felç. Bir anda bastıran dolu nedeniyle yollar beyaza büründü.

Erzincan'da Sivas karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte bembeyaz oldu. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE HAREKET ETTİ

Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları yaşandı.

Dolu bir anda bastırdı, her yer bembeyaz oldu - 1. Resim

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden de uyarı gecikmedi. bulunuldu. Devam eden gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde etkili olacağı bildirildi.

Sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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