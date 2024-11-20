Döner, iskender ve hamburgerde yeni dönem başladı! Artık zorunlu, uymayan yandı

20 Kasım 2024 08:04 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:14

Ticaret Bakanlığı, fiyat şeffaflığını artırmak için yeni bir düzenleme hayata geçirdi. Artık restoran ve lokantalarda döner, İskender ve hamburgerin gramaj bilgileri de fiyat listelerinde yer alacak.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin en çok tercih ettiği yiyecekler arasında yer alan döner, İskender ve hamburger​ için yeni bir düzenleme yaptı. Bakanlık, bu ürünlerin fiyat​ listelerinde gramaj bilgisi bulunmaması sebebiyle tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapamadığını belirtti.

DÖNER VE HAMBURGER ZİRVEDE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, vatandaşlardan gelen şikâyetlere dikkat çeken Bakanlık, ekonomik olması ve hızlı servis edilmesi sebebiyle döner ve hamburgerin en çok tercih edilen ürünler olduğunu vurguladı. Ancak, bu ürünlerin farklı isimler ve porsiyonlarla çeşitli fiyatlarda sunulması, kafa karışıklığına yol açıyor.

YÜKSEK CEZALAR KAPIDA

Yeni düzenlemeyle birlikte, işletmelerin tarife ve fiyat listelerinde gramaj bilgilerine yer vermesi zorunlu hale geldi. Denetimlerde bu bilgilerin eksik olduğu tespit edilirse işletmelere idari para cezası uygulanacak.

TÜKETİCİ MAĞDURİYETİ ÖNLENECEK

Düzenleme sayesinde, "döner sandviç", "ekmek arası döner" veya "servis döner" gibi farklı sunumlarda yapılan satışlarda fiyat şeffaflığı sağlanacak. Tüketiciler artık ne kadar ödediğini ve ne kadar ürün aldığını net bir şekilde bilecek.