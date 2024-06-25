Drift atan aracın çarptığı genç böyle savruldu

25 Haziran 2024 12:36 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 12:48

Ukrayna, Avrupa Birliği üyeliği için ilk adımı atıyor

Ukrayna, Avrupa Birliği üyeliği için ilk adımı atıyor

Meram ilçesi Akyokuş mevkinde meydana meydana gelen olayda, bir sürücü kalabalığın arasında drift yapmaya başladı. Kısa süre sonra aracın yanına gelen 2 kişi hareket halindeki aracın üzerine oturdu. Araç, kaputun üzerinde oturan kişiye çarptı. Görüntüler ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından yola çıkan polis ekipleri, drift atan sürücüyü tespit etti. Otomobil, polis ekipleri tarafından Selçuklu ilçesinde yakalanarak durduruldu. Sürücüye “Drift yapmak” suçundan 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanarak ehliyetine 60 gün el konuldu.