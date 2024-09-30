Drift atarken bir kez daha düşünün: Hem rekor ceza ödedi hem de ehliyetinden oldu!

30 Eylül 2024 17:58 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 18:01

Kayseri’de benzinlikteki drift pahalıya mal oldu. Sürücünün ehliyetine el konulurken, 32 bin 233 lira da para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğünden de konuyla ilgili açıklama geldi.

Kayseri​'de benzinlikte drift​ atan sürücüye 32 bin TL ceza​ uygulanarak sürücünün ehliyetine el konuldu. Edinilen bilgiye göre Esentepe Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan bulvarı üzerinde bir otomobilin benzinlik içerisinde drift attığı ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

32 BİN LİRA CEZA!

Ekiplerce yapılan araştırmada plakası tespit edilen araca ve sürücüsüne toplam 32 bin 233 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine el konulurken araç ise otoparka alındı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlarla mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Benzinlikte drift pahalıya mal oldu