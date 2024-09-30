Sinan Akçıl'a otopark şoku: 10 yıl ödenmemiş dev borç davalık oldu

30 Eylül 2024 13:21 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 13:23

Şarkıcı Sinan Akçıl, yaklaşık 10 yıl ödenmeyen otopark ve çekici ücretleri nedeniyle dava edildi. Şirketin talep ettiği ücret dudak uçuklattı.

Şarkıcı Sinan Akçıl’a kendisine ait otomobili, 15 Ekim 2014 tarihinde trafik sigortasındaki bir sorun nedeniyle çekildiği otoparktan 10 şıl boyunca almayınca büyük bir borçla karşı karşıya kaldı. Şirket, Akçıl’ın 400 bin lirayı bulan ücreti ödemediği iddiasıyla İstanbul 33’üncü İcra Dairesi’ne başvurdu.

400 BİN LİRALIK FATUDA 8'DE 1'E DÜŞÜRÜLDÜ

Akçıl, borca itiraz edince icra takibi​ durduruldu. Ancak şirket ‘itirazın iptali’ istemiyle yeniden mahkemeye başvurdu. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, Sinan Akçıl’ın itirazının "haksız ve kötü niyetli" olduğu öne sürüldü. Otomobilin 10 yıldır otoparkta beklediği ve Akçıl’ın haciz ve yakalama şerhini kaldırmak için çaba hiçbir göstermediği belirtildi. Şirket, Akçıl’a icra inkar tazminatı talep etti.

Sinan Akçıl​ ise konuya ilişkin açıklamasında 400 bin TL'lik borcun indirimle 50 bin TL'ye ifade ederek, aracını yakında teslim alacağını dile getirdi.