Beren Saat 'in yeni dizisinden ilk kare geldi! Yeni rolü merak konusu oldu

30 Eylül 2024 12:27 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:30

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Gizli Dolap dizisinin çekimleri başladı. Setten yayınlanan ilk karede Beren Saat'in tarzı beğeni yağmuruna tutuldu.

Beren Saat’in başrolünde yer aldığı mini dizi Gizli Dolap, sete çıktı. Dizide; cesur ve başarılı bir gazeteci olan Rengin Alaz karakterini oynayan Beren Saat​'e Yiğit Özşener ile Furkan Andıç eşlik edecek. Dizinin ilk set gününden ilk kare geldi.

BEREN SAAT, YILLAR SONRA SETTE

Beren Saat'in başrolünde yer aldığı Gizli Dolap dizisinin kadrosuna Yiğit Özşener, Gamze Karaduman, Furkan Andıç, Duygu Sarışın, Pınar Çağlar Gençtürk ve Derya Alabora da katıldı. 2025’te Prime Video’da yayınlanacak Gizli Dolap'ın çekimleri başladı. Setten yayınlanan İlk karede Beren Saat ve Gamze Karaduman yer aldı.

BEREN SAAT YENİ DİZİSİNDEN SERVET KAZANACAK

Son olarak İstanbul İçin Son Çağrı dizisinde rol alan Beren Saat yeni dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Dijital platformda yayınlanacak mini dizi için hazırlıklara başlayan Beren Saat, 4 bölüm için servet kazanacak.