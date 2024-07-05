Drone ile sivrisineklere savaş açtılar! Tokat Belediyesi teknolojinin her türlü imkanını kullanıyor!

05 Temmuz 2024 09:52 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 09:56

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sivrisinekler vatandaşların kabusu oldu. Belediyeler de sivrisineklere adeta savaş açtı. Sivrisineklerle mücadelede teknolojinin her türlü imkanını kullanan Tokat Belediyesi, ilk kez dron ile ilaçlama yapıldı.

"İNŞALLAH HIZLI BİR ŞEKİLDE BU SÜRECİ DE ATLATMIŞ OLACAĞIZ"

Teknolojiden de faydalanarak çalışmalarına başladıklarını söyleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Mevsim çok kurak geçti. Malum sıcaklar da arttı. Tabii ki ilaçlama konusunda çok ciddi anlamda bir çalışma yürütüyoruz. Hem ilaçlama araçlarımızın sayısını arttırdık. Bütün mahallelerimize, caddelerimize ve sokaklarımıza ulaşmak bakımından aynı zamanda teknolojiden de faydalanmaya çalışıyoruz. Şimdi Tokat'ta ilk defa denenen bir dronla ilaçlama dönemi başlattık. Bu da araç makine ekipman parkımıza bir artı sağladı. Bunlarla da hem Yeşilırmak boyunca, hem parklarımızda, hem de ulaşamayacağımız daha yüksek alanlarda ilaçlamalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızın tabii haklı oldukları yerler de var. Bazen kara sineklerin arttığı yönünde şikayetleri var. Ama sivrisinekle ilgili büyük bir mücadeleyi gerçekleştirdik ve sayısını azalttık. Karasinekle de ilgili büyük bir mücadeleyi gerçekleştirip sayısını azaltma yönünde çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın teknolojinin her türlü imkanını kullandığımızı bilmelerini isterim. En sonunda işte dronla ilaçlamaya geçtik. İnşallah hızlı bir şekilde bu süreci de atlatmış olacağız. Vatandaşlarımızın biraz daha sabretmelerini istirham ediyorum. Ama Tokat Belediyesi olarak her şekilde vatandaşımızın yanında olduğu bilmelerini istirham ederim" dedi.