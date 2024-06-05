Yaz aylarının baş belası! İşte sivrisineklerden kurtulmanın pratik ve doğal yolları

05 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 09:58

Nisan ve Ekim ayları arasına dikkat! Kene ölümlere neden oluyor

Nisan ve Ekim ayları arasına dikkat! Kene ölümlere neden oluyor

Sivrisinekler, geceleri birçok insanın rahatsız olmasına neden olabilir çünkü ısırdıklarında şişlik ve kaşıntıya yol açabilirler. Öte yandan, keneler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, sivrisineklerden kurtulmanın yöntemleri birçok insan tarafından merak edilerek araştırılıyor.

Peki evde doğal yollarla sivrisineklerden nasıl kurtulursunuz? İşte bazı yöntemler...

CAM KENARLARINA SİRKE

- Sirke kokusu sivrisinekleri uzaklaştırmak için faydalı olabilir. Bu yöntemde, cam önlerine sirke koyulabilir.

- Pencere kenarlarına ve odaların kapı eşiklerine limon, karanfil, soğan, sarımsak veya karanfil yerleştirmek öneriliyor. Bu, sivrisineklerden kurtulmaya yardımcı olabilir.

- Sivrisinekler ayak ve ter kokusuna çekilebilirler. Bu nedenle, sıklıkla duş almak sivrisineklerden kurtulmada yardımcı olabilir.

DOĞAL SİNEK İLACI KARIŞIMI

1 yemek kaşığı sirke

- 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı

- 1 tatlı kaşığı toz şeker

- Çay bardağı

- Su

KARIŞIMIN YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:

Tüm malzemeleri çay bardağına koyup üzerine su ekleyin ve karıştırın. Mutfağınızda veya odanızda bir köşede 3 gün tutun. Uykularımızın kâbusu olan sinekler mutlaka bu tuzağa düşeceklerdir. Mutlaka çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yere koymaya özen gösterin.