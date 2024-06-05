Yaz aylarının baş belası! İşte sivrisineklerden kurtulmanın pratik ve doğal yolları
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları bunaltıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarında uyku uyutmayan sivrisinekler de artış göstermeye başladı. Kötü kokusu ve içeriğindeki kimyasallar nedeniyle genellikle tercih edilmeyen sinek kovucu spreyler yerine doğal karışımlar hayat kurtarıyor.
Sivrisinekler, geceleri birçok insanın rahatsız olmasına neden olabilir çünkü ısırdıklarında şişlik ve kaşıntıya yol açabilirler. Öte yandan, keneler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle, sivrisineklerden kurtulmanın yöntemleri birçok insan tarafından merak edilerek araştırılıyor.
Peki evde doğal yollarla sivrisineklerden nasıl kurtulursunuz? İşte bazı yöntemler...
CAM KENARLARINA SİRKE
- Sirke kokusu sivrisinekleri uzaklaştırmak için faydalı olabilir. Bu yöntemde, cam önlerine sirke koyulabilir.
- Pencere kenarlarına ve odaların kapı eşiklerine limon, karanfil, soğan, sarımsak veya karanfil yerleştirmek öneriliyor. Bu, sivrisineklerden kurtulmaya yardımcı olabilir.
- Sivrisinekler ayak ve ter kokusuna çekilebilirler. Bu nedenle, sıklıkla duş almak sivrisineklerden kurtulmada yardımcı olabilir.
DOĞAL SİNEK İLACI KARIŞIMI
- 1 yemek kaşığı sirke
- 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- Çay bardağı
- Su
KARIŞIMIN YAPILIŞI VE UYGULANIŞI:
Tüm malzemeleri çay bardağına koyup üzerine su ekleyin ve karıştırın. Mutfağınızda veya odanızda bir köşede 3 gün tutun. Uykularımızın kâbusu olan sinekler mutlaka bu tuzağa düşeceklerdir. Mutlaka çocukların ulaşamayacağı yüksek bir yere koymaya özen gösterin.