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Düğün yemeği zehir oldu: Acil servis doldu taştı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
15 Temmuz 2024 17:00 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 17:11
Düğün yemeği zehir oldu: Acil servis doldu taştı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde düğün yemeğinden zehirlenen çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti. Hastanedeki yoğunluk kameraya yansıdı.

Karacabey ilçesi Kıranlar Mahallesi'nde düğünde ikram edilen yemekten yiyen vatandaşlar soluğu hastanede aldı.

HASTANEDEKİ YOĞUNLUK KAMERADA

Mide bulantısı şikayetiyle Karacabey Devlet Hastanesi'ne başvuran vatandaşların zehirlendiği belirlendi. Hastanedeki yoğunluk ise saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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