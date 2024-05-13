Düğünde atılan kurşun yine can aldı!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düğün sırasında açılan kurşun hamile kadına isabet etti. 3 aylık hamile Zemzem Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi Kırsal Yenişehir Mahallesi Bentderesi mevkiinde yapılan düğünde gelin ve damadın, düğün arabasından indiği sırada havaya ateş açılmaya başlandı.
Gelinin duvağını toplayan 34 yaşındaki Zemzem Özdemir göğsüne isabet eden kurşunla yere yığıldı. Yaralı kadın, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zemzem Özdemir acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hayati tehlikesi devam etmesi sebebiyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
3 AYLIK BEBEĞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ
Kaldırıldığı Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde uzun süren müdahalelere rağmen kurtarılamayarak karnındaki 3 aylık bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti.
Olay sonrasında soruşturma başlatan Jandarma ekipleri C.K ve F.K'yi gözaltına aldı.