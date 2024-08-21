Düğünde halay başı kavgası! Ortalık bir anda karıştı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ağustos 2024 14:51 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:52
Hatay'da bir düğünde yaşanan kavga izleyenleri şaşkına çevirdi. Halay başı olmak için başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga davetlilerin araya girmesiyle son buldu.
Hatay'da bir düğünde halay başı olmak için başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerin birbirine girdiği düğünde şans eseri kimseye bir şey olmadı.
ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Mahalle meydanında yapılan düğünde başlayan halay tartışmasında davetliler birbirine girdi. Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga izleyenleri şaşkına çevirdi. Olay diğer davetlilerin araya girmesiyle son buldu. Şans eseri yaralanan olmazken taraflar mahalle büyükleri tarafından barıştırıldı.
HALAY BAŞI KAVGASI KAMERADA
İzleyenleri şaşkına çeviren halay başı kavgası bazı davetliler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı