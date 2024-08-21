Düğünde halay başı kavgası! Ortalık bir anda karıştı

21 Ağustos 2024 14:51 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 14:52

Hatay'da bir düğünde halay başı olmak için başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Davetlilerin birbirine girdiği düğünde şans eseri kimseye bir şey olmadı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

Mahalle meydanında yapılan düğünde başlayan halay tartışmasında davetliler birbirine girdi. Yumrukların ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavga izleyenleri şaşkına çevirdi. Olay diğer davetlilerin araya girmesiyle son buldu. Şans eseri yaralanan olmazken taraflar mahalle büyükleri tarafından barıştırıldı.

HALAY BAŞI KAVGASI KAMERADA

İzleyenleri şaşkına çeviren halay başı kavgası bazı davetliler tarafından saniye saniye kaydedildi.