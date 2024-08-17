Düğünden çıkan 3 yaşındaki çocuğu ezdi, aracı bırakıp kaçtı

17 Ağustos 2024 03:52 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 04:14

Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerindeki yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'dan düğün için ailesiyle gelen 3 yaşındaki Ferman Işık bir anda yola fırlayınca 34 HUR 442 plakalı araç sahibi çocuğu ezdi.

ARBEDE YAŞANDI

Kaza sonrası çocuk ağır yaralanırken araç sürücüsü, araçtan inip olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kaza sonrası vatandaşlar arasında arbede yaşanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, kaza ile ilgili çalışma yaparken polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Araç, çekici yardımı ile götürüldü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.