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Düğünden çıkan 3 yaşındaki çocuğu ezdi, aracı bırakıp kaçtı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ağustos 2024 03:52 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 04:14

Esenyurt'ta düğün salonundan çıkan 3 yaşındaki çocuk birden yola fırlayınca otomobilin altında kaldı. Korkan sürücü aracı bırakarak kayıplara karıştı.

 Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ali Rıza Bey Caddesi üzerindeki yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum'dan düğün için ailesiyle gelen 3 yaşındaki Ferman Işık bir anda yola fırlayınca  34 HUR 442 plakalı araç sahibi çocuğu ezdi.

ARBEDE YAŞANDI

Kaza sonrası çocuk ağır yaralanırken araç sürücüsü, araçtan inip olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Kaza sonrası vatandaşlar arasında arbede yaşanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

Düğünden çıkan 3 yaşındaki çocuğu ezdi, aracı bırakıp kaçtı - 1. Resim

Caddeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, kaza ile ilgili çalışma yaparken polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları devam ediyor. Araç, çekici yardımı ile götürüldü. Yaşanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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