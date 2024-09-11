Düğüne değil sanki çatışmaya gidiyorlar! Ele geçirilen silahlar hayrete düşürdü

11 Eylül 2024 10:39 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:40

Amasya’da ekipler, düğünlerde etrafa ateş açan magandaların peşine düştü. Düzenlenen baskınlarda; magandaların elinden alınan silahlar görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

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Magandalar yine düğünleri zehir etmeye devam ediyor. Amasya'da düğün, nişan ve eğlence merasimlerinde rastgele havaya ateş açan 10 maganda tespit edildi.

MAGANDALAR YAKALANDI

Magandaların tespit edilmesinin ardından operasyonun düğmesine basan ekipler, düzenlediği baskınlarda; 9 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ele geçirdi.

Yakalanan şahıslar haklarında adli işlem yapılmak üzere Amasya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken el konulan silahların fotoğrafları Amasya Valiliği tarafından paylaşıldı.