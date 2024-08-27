Dünyaca ünlü şarkıcı Tyga çocuğunun Arda Güler ile fotoğrafını paylaştı! "Herkes ona hayran"

27 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:36

Mauro Icardi'nin yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu! Sarı saçlarından vazgeçti

Mauro Icardi'nin yeni saç stili sosyal medyada gündem oldu! Sarı saçlarından vazgeçti

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Geçtiğimiz günlerde konser vermek için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü rapçi Tyga'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler ile çocuğunun çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Instagram'da 46 milyon takipçisi bulunan ünlü rapçinin paylaşımına yorum yağdı.

Kullanıcılar "Herkes ona hayran" yorumlarında bulundu.

İSTEKLERİ ŞOKE ETTİ

Öte yandan dünyaca ünlü rapçi Tyga’nın, Threehills Festival’deki performansı için 300 bin dolar aldığı öğrenilirken, güvenlik nedeniyle 150 milyon dolarlık hayat sigortası yaptırması şoke etmişti.