Dünyaca ünlü şarkıcı Tyga çocuğunun Arda Güler ile fotoğrafını paylaştı! "Herkes ona hayran"
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 17:30 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:36
Ünlü ABD'li rapçi Tyga'nın sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Ünlü şarkıcı çocuğunun Arda Güler ile çekilen fotoğrafını paylaştı. İşte o paylaşım...
Geçtiğimiz günlerde konser vermek için İstanbul'a gelen dünyaca ünlü rapçi Tyga'nın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü şarkıcı, Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler ile çocuğunun çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram'da 46 milyon takipçisi bulunan ünlü rapçinin paylaşımına yorum yağdı.
Kullanıcılar "Herkes ona hayran" yorumlarında bulundu.
İSTEKLERİ ŞOKE ETTİ
Öte yandan dünyaca ünlü rapçi Tyga’nın, Threehills Festival’deki performansı için 300 bin dolar aldığı öğrenilirken, güvenlik nedeniyle 150 milyon dolarlık hayat sigortası yaptırması şoke etmişti.
Kaynak: Tgrthaber.com