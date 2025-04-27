Dünyada bir ilk! Avrasya Tüneli, Mavi Nokta Sertifikası ile tescillendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin dünyada Mavi Nokta Ağı Sertifikası’nı alan ilk ulaştırma projesi olduğunu duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Ülkemizden de ilk kez bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası almaya hak kazandı. Avrasya Tüneli, aynı zamanda dünya genelinde bu süreci başarıyla tamamlayan ilk dört proje arasında yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde Mavi Nokta Ağı sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını duyurdu.

24 Nisan’da Paris’te OECD Konferans Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Mavi Nokta Ağı Genel Sekreteri tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrasya Tüneli yetkililerine sertifikaları teslim edildi.

BİR İLK...

Mavi Nokta Ağı’nın dünya çapında kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik eden küresel bir inisiyatif olduğunu vurgulayan BakanUraloğlu, “Avrasya Tüneli, açık ve kapsayıcı yapısı, şeffaf yönetimi, Paris İklim Anlaşması hedeflerini desteklemesi ve finansal, sosyal, çevresel açıdan sürdürülebilir olması gibi kriterleri yerine getirerek bu unvanı kazandı. Böylece, ülkemizden de bir proje ilk kez Mavi Nokta Ağı Sertifikası ile tescillendi” şeklinde konuştu.

HIZLI, EKONOMİK, GÜVENLİ, KONFORLU VE ÇEVRE DOSTU

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin açılışının 20 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını, 5 kilometrelik çift katlı deniz altı karayolu tüneliyle birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, 8 yılı aşkın süredir Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunuyor" ifadelerini kullandı.

AVRASYA TÜNELİ’NDEN 155 MİLYON ARAÇ GEÇTİ

Avrasya Tüneli’nin 2016 yılında hizmete sunulmasından bu yana 155 milyon aracın kullandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Sadece 2024 yılında zaman, yakıt, kaza maliyeti ve emisyon tasarrufları sayesinde 445 milyon dolarlık ekonomik fayda elde ettik.”

AVRASYA TÜNELİ YILLIK 322 BİN 880 KİLOVAT SAAT ENERJİ ÜRETİYOR

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma ve Trafo Binalarında yıllık 322 bin 880 kilovat saat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığını duyurdu.

Uraloğlu, “546 panel, 5 inverter ve 280 güç optimizerinin bulunduğu GES’in yıllık üretimi ile Avrasya Tüneli veri merkezlerinin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. Bu sayede hem enerji temiz kaynaklardan sağlanıyor hem de yaklaşık 3 bin 500 çam ağacının dikimine eşdeğer yıllık 210 ton karbon emisyonunun azaltılmasına da destek veriyor" şeklinde konuştu.