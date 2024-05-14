Dünyanın en güçlü orduları açıklandı... Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gurur veren yükseliş

14 May 2024 08:17 - Güncelleme : 14 May 2024 08:22

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var!

Dünyanın en iyi takımları listesi güncellendi: İlk 30'da 2 Türk kulübü var!

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ABD merkezli "Global Fire Power" adlı askeri araştırmalar topluluğu tarafından her yıl açıklanan "dünyanın en güçlü orduları listesi" 2024 raporu yayımlandı. Ülkelere ait orduların Güç İndex’i (PwrIndx) adı verilen ölçütlere göre sıralandığı listede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yükselişini sürdürdü.

DÜNYANIN 8'İNCİ EN GÜÇLÜ ORDUSU TÜRKİYE

Ülkelerin ordularındaki asker miktarı ve askeri birimlerin mali durumları, ordunun lojistik yetenekleri ve coğrafi şartlar başta olmak üzere 60 civarı kriterin dikkate alınarak belirlenen Türkiye dünyanın 8'inci en güçlü ordusu oldu.

Türkiye geçtiğimiz sene yayımlanan listede ise 11. sırada yer almıştı. Geçen yılki listede üstünde yer alan Pakistan, İtalya ve Fransa'yı bu yıl geride bırakan Türkiye'nin, bu ilerlemesinde teknik imkanları ve operasyon kabiliyetini geliştirmesi büyük rol oynadı.

İŞTE GLOBAL FIRE POWER 2024 LİSTESİNİN İLK 20 SIRASI