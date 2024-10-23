Dünyanın en iyi kuruyemiş sıralaması belli oldu! Listeye Türkiye ve Yunanistan damga vurdu

23 Ekim 2024 11:09 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:09

TasteAtlas dünyanın en iyi 10 kuruyemiş listesini açıkladı. Antep fıstığı listede yer alırken Türkiye ve Yunanistan kuruyemişleri sıralamaya damga vurdu. Diğer ülkelerin de kuruyemiş çeşitleri merak edildi. İşte dünyanın en iyi kuruyemiş listesi...

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Vitamin ve mineral bakımından zengin olan kuruyemiş​ birçok ülkede atıştırmalıklar arasında yer alıyor. Vücutta enfeksiyonlarla mücadele eden kuruyemişler, lif oranını artırıyor. Ayrıca kan şekerinin yavaş yükselmesini sağlıyor. Faydaları saymakla bitmeyen kuruyemiş Türkiye’de de sofraları süslüyor. Diğer ülkelerdeki kuruyemiş çeşitleri de merak ediliyor.

Değişik kategorilerde dünyanın en iyi yemek listesini açıklayan TasteAtlas​, en son yaptığı değerlendirmede dünyanın en iyi 10 kuruyemişini açıkladı. Listede farklı farklı ülkelerden fıstıklar yer alırken Türkiye’nin sıralaması merak edildi. İşte TasteAtlas'ın paylaştığı dünyanın en iyi 10 kuruyemiş listesi...

DÜNYANIN EN İYİ KURUYEMİŞ LİSTESİ

1. FYSTIKI AEGINAS- Yunanistan

2. ANTEP FISTIĞI- Türkiye​

3. PISTACCHIO VERDE DI BRONTE- İTALYA

4. ALMENDRA DE MALLORCA- İspanya

5. MACADAMIA- Avustralya

6. MARCONAS- İspanya

7. MADORLE DI SICILIA- İtalya

8. CASTANHA DA TERRA FRIA- Portekiz

9. FYSTIKI MEGARON- Yunanistan

10.KELIFOTO FYSTIKI FTHIOTIDAS- Yunanistan