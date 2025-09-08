Dünyanın en tehlikelisi, ilk kez Türkiye'de görüldü! Bir hastalığa şifa oluyor

Hakkari'nin Karşıyaka Mahallesi’nde bölgede daha önce görülmeyen bir örümcek görüldü. Dünyanın en zehirli türü olduğu söylenen örümceğe denk gelen vatandaşlar panik yaşadı.

Vatandaşlar örümceğin fotoğrafını çekerek internetten araştırmaya başladı. Örümceğin dünyada nadir görüldüğü ve Türkiye’de ilk kez rastlandığı aktarıldı.

ZEHRİ TEDAVİDE KULLANILIYOR

Dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğunu tespit eden vatandaşlar, "Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken örümceğin ‘argiope lobata' türü olduğunu ve taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği, ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı ve ölümcül zehrinin ‘nörodejeneratif' hastalığının tedavisinde kullanıldığını tespit ettik. Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, dünya genelinde ise Afrika, Asya ve Güney Avrupa'da yaşam alanı buluyor" dediler.