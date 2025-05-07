Görenler şaşkına döndü! Dev etçil örümcek paniğe neden oldu

Elazığ’da türüne göre devasa büyüklükte olan etçil örümcek paniğe neden oldu. Tarihi Kapalı Çarşı civarında vatandaşlar siyah bir cisim ile karşılaştı. Vatandaşlar yaklaştıklarında hareket eden nesnenin ortalamanın çok üzerinde bir büyüklüğe sahip örümcek olduğunu görünce şaşkına döndü. Plastik bir kap alan vatandaşlar hayvanı içine bırakıp korumaya aldı. Uzmanlar, hayvanın türünün etçil örümcek olduğunu belirterek nadir rastlanan büyüklükte olduğunu kaydetti.