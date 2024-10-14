Dünyanın en zehirlilerinden! Erzincan'da 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:45
Elazığ'da nadir görülen zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği’ne rastlandı. O anları bir vatandaş saniye saniye kaydetti.
Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ Türkiye'de de görüldü. Elazığ'da bir vatandaşın tesadüfen karşılaştığı ve soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümcek vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Böcek ardından doğada gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı