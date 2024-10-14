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Dünyanın en zehirlilerinden! Erzincan'da 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:45
Dünyanın en zehirlilerinden! Erzincan&#039;da &#039;Uğur Böceği Örümceği&#039; görüldü

Elazığ'da nadir görülen zehirli örümcek türlerinden olan ‘Uğur Böceği Örümceği’ne rastlandı. O anları bir vatandaş saniye saniye kaydetti.

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ‘Esus Cinnaberinus’ Türkiye'de de görüldü. Elazığ​'da bir vatandaşın tesadüfen karşılaştığı ve soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümcek vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Böcek ardından doğada gözden kayboldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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