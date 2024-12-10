Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den iki şehir var

10 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 14:48

Siyasi istikrar, sağlık hizmeti, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel çevre gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda dünyada birçok şehir ilgi çekiyor. Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri açıklandı. İnsan kaynakları danışmanlık hizmeti Mercer, yakın zamanda beş kıtadaki 241 şehri sıralayan yıllık Yaşam Kalitesi Şehir Sıralaması'nı yayınladı. Listede Türkiye'den iki şehir yer aldı. İşte detaylar...

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Dünya genelinde yaşam kalitesi, ekonomik istikrar ve tarihi-kültürel yapısıyla birçok şehir cazibe merkezi haline geliyor. Binlerce insan gezi dışında o şehrin kültürünü benimseyip tamamen yerleşmek isteyebiliyor. 450'den fazla şehrin yaşam standartlarının incelendiği Mercer 2024 Yaşam Kalitesi Araştırması sonuçlandı.

Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirleri arasında Türkiye’nin listedeki durumu merak edildi. Listede İstanbul​ ve Ankara​'ya da yer verildi. İsviçre'nin Zürih​ kenti, yüksek yaşam kalitesiyle listenin zirvesinde yer aldı. İlk 10'da dört İsviçre şehri bulunurken, Avrupa genelinde birçok şehir üst sıralarda yer aldı.

YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK ŞEHİR ZÜRİH

Zürih’in birinci seçilmesinde yüksek yaşam standartları, gelişmiş altyapısı, güvenli çevresi ve güçlü sağlık sistemi etkili oldu. Araştırma, dünya genelinde yaşanabilir şehirlerin genel eğilimlerini gözler önüne seriyor.

İsviçre, dört şehriyle ilk 10’da yer alarak Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Zürih birinci sıraya yerleşirken, Cenevre, Bern ve Basel de en iyi şehirler arasında listelendi.

KUZEY AMERİKA ŞEHİRLERİ

Kanada’nın Vancouver şehri, doğayla iç içe yaşamı ve modern şehir hayatını harmanlayarak 7. sırada yer aldı. ABD’de ise Boston, kapsamlı sağlık hizmetleri ve yeşil alanlarıyla 32. sıradan listeye girerken, San Francisco’yu geride bıraktı. Latin Amerika’nın en üst sıralamasına ise 92. sıradaki Montevideo yerleşti.

PASİFİK BÖLGESİ'NİN ÖNE ÇIKAN ŞEHRİ

Pasifik bölgesinde Yeni Zelanda'nın Auckland şehri, güvenli ve modern yaşam tarzıyla 5. sıraya yükseldi. Avustralya’nın Sidney kenti ise ikonik yapıları ve güçlü ekonomisiyle 12. sırada yer aldı.

ORTA DOĞU VE AFRİKA

Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai ve Abu Dabi, modern altyapıları ve kozmopolit yapıları sayesinde sırasıyla 83. ve 85. sırada yer aldı. Afrika’nın en üst sıralamasındaki şehir ise 88. sıradaki Port Louis oldu.

LİSTEDE İSTANBUL VE ANKARA’NIN SIRALAMASI

Türkiye’den İstanbul 134'üncü, Ankara ise 138'inci sırada yer alarak önceki yıllara benzer konumlarını korudu. Araştırma; sağlık, eğitim, güvenlik, çevre kalitesi ve ekonomik istikrar gibi birçok kriteri değerlendirerek şehirleri sıralıyor.

ASYA'NIN YÜKSELEN YILDIZI

Asya’da en yüksek puanı Singapur aldı ve 30. sırada yer aldı. Şehir, temizliği, güvenliği ve verimli toplu taşıma sistemiyle öne çıkıyor. Araştırma, şehirlerin sağlık, güvenlik, çevre kalitesi, ekonomi ve sosyal olanaklar gibi birçok kriteri değerlendirerek global yaşam kalitesini ortaya koyuyor.