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'Dur' ihtarına uymadı! Polisi ezdi geçti.. O korku dolu anlar kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:16
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Bursa'da polis ekipleri, ‘dur' ihtarına uymayan bir aracın önünü kesti. Sürücü polisten kaçmak için ters yöne girdi. Durmamak için direnen sürücü şoke eden bir hamleyle polisi ezip geçti.

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kural ihlali yapan ve alkollü araç kullananlara geçit vermiyor.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri Kent Meydanı'ndaki uygulama esnasında ‘dur' ihtarına uymayan bir aracın önünü kesti.

TERS YÖNE GİRİP KAÇMAK İSTEDİ

Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan mini kamyonet sürücüsü; manevra yaptı, ters yöne girerek kaçmak istedi.

Önünü kesen polisin ısrarla ‘dur' ihtarında bulunmasına rağmen gaza basan sürücü polisi ezip geçti.

'Dur' ihtarına uymadı! Polisi ezdi geçti.. O korku dolu anlar kamerada - 1. Resim

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

O korku dolu anlar kameraya yansıdı. Ekipler ehliyeti olmadığı için kaçan sürücünün peşine düştüler. Sürücü kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı.

130 BİN TL CEZA

Sürücüye peş peşe drift yapmak, ters yöne girmek ve ‘dur' ihtarına uymamaktan 130 bin lira idari ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu için kaçtığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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