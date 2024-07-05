'Dur' ihtarına uymadı! Polisi ezdi geçti.. O korku dolu anlar kamerada

05 Temmuz 2024 11:03 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:16

10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki...

10 yaşındaki 3 kız sabah çıktıkları eve geri dönemedi! Sosyal medya sayesinde öyle bir yerde bulundular ki...

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kural ihlali yapan ve alkollü araç kullananlara geçit vermiyor.

Denetimlerini sürdüren polis ekipleri Kent Meydanı'ndaki uygulama esnasında ‘dur' ihtarına uymayan bir aracın önünü kesti.

TERS YÖNE GİRİP KAÇMAK İSTEDİ

Kontrol noktasındaki polis araçlarını aşamayan mini kamyonet sürücüsü; manevra yaptı, ters yöne girerek kaçmak istedi.

Önünü kesen polisin ısrarla ‘dur' ihtarında bulunmasına rağmen gaza basan sürücü polisi ezip geçti.

KAMERAYA SANİYE SANİYE YANSIDI

O korku dolu anlar kameraya yansıdı. Ekipler ehliyeti olmadığı için kaçan sürücünün peşine düştüler. Sürücü kilometrelerce süren kovalamaca sonrası yakalandı.

130 BİN TL CEZA

Sürücüye peş peşe drift yapmak, ters yöne girmek ve ‘dur' ihtarına uymamaktan 130 bin lira idari ceza kesildi. Gözaltına alınan sürücünün ehliyetine daha önce el konulduğu için kaçtığı öğrenildi.