Dursunbey-Kütahya yolunda kaza: 2 ölü
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 17:09 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 17:11
Balıkesir'de Dursunbey-Kütahya yolunda meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Balıkesir'de Dursunbey-Kütahya yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de Dursunbey-Kütahya yolunun 50. kilometresinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada, 16 SRJ 03 plakalı araçta bulunan Erol Güney (65) ve Halil Aslan (58) hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı