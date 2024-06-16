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Dursunbey-Kütahya yolunda kaza: 2 ölü

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 17:09 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 17:11
Dursunbey-Kütahya yolunda kaza: 2 ölü

Balıkesir'de Dursunbey-Kütahya yolunda meydana gelen kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'de Dursunbey-Kütahya yolunda meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dursunbey-Kütahya yolunda kaza: 2 ölü - 1. Resim

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'de Dursunbey-Kütahya yolunun 50. kilometresinde meydana gelen kazada yoldan çıkan otomobil takla attı. Kazada, 16 SRJ 03 plakalı araçta bulunan Erol Güney (65) ve Halil Aslan (58) hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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