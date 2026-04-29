Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mecliste AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Esenboğa Havalimanı ve düşen Libya uçağına ilişkin iddialarına yönelik açıklamada bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Düşen Libya uçağı hakkında Bakan Uraloğlu: 'Suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok' Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'li Deniz Yavuzyılmaz'ın Esenboğa Havalimanı ve düşen Libya uçağına ilişkin iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, düşen uçakla ilgili soruşturmanın savcılık nezaretinde hassasiyetle devam ettiğini ve kara kutu kayıtlarının çözümlerinin tamamlanıp savcılığa sunulduğunu belirtti. Uraloğlu, Deniz Yavuzyılmaz'ın “suyu bulandırmaya çalıştığını” iddia ederek, elinde bilinmeyen bir bilgi varsa kendilerine vermesi çağrısında bulundu. Esenboğa Havalimanı'ndan sorumlu bürokratın görev süresinin uzatılmasının, yaşanan olaydan bağımsız ve vekaleten yürütülen bir süreç olduğunu ifade etti.

Uraloğlu, "Düşen bir uçak var, ölen insanlar var. Elbette burada gösterilmesi gereken en yüksek hassasiyetin gösterilmesi lazım. Gerçekten herkes için bu geçerli. Zaten olayın ilk anından itibaren hem biz gerekli incelemeleri başlattık. Zaten ilk anından itibaren de Cumhuriyet Savcılığı, adli makamlar bu işe el koymuş durumda. Cumhuriyet Savcılığımızın, başsavcılığımızın yönetiminde bu soruşturma devam ediyor. Biz de kendi incelemelerimizi tamamladık. Kara kutu dediğimiz kayıt cihazlarının incelemelerini, onların çözümlerini bitirdik. Onları da biz savcılığa sunmuş durumdayız. Bu iş kendi seyrinde, olması gereken hassasiyette devam ederken burada suyu bulandırmaya çalışmanın bir anlamı yok. Deniz Yavuzyılmaz'ın yalanlarını, söylediklerini yalanlamaktan biz gerçekten bıktık, o bıkmadı. Her seferinde yeni iddialar ortaya koyuyor. Ya tutarsa diyor. Ben açık çağrı yaptım; gerçekten bu işe samimi olarak bir katkı sağlamak istiyorsa, elinde bizim bilmediğimiz bir şey varsa buyursun bize versin" diye konuştu.

"ÖNCE ARKADAŞLARIMIZI HAVALİMANLARINDA HIZLI OLSUN DİYE VEKALETEN GÖREVLENDİRİRİZ"

Esenboğa Havalimanı'nın güvenliğinden sorumlu bürokratın görev süresinin uzatılmasına ilişkin de Uraloğlu, "Oradaki arkadaşımız vekaleten bakıyordu. Zaten bu olay olduğunda da vekaleten oradaydı. Usul şöyle; önce arkadaşlarımızı havalimanlarında hızlı olsun diye vekaleten görevlendiririz. Birçok yerde bu böyle. Sonra da asaleten veririz. Buradaki süreç tamamen budur. Bu olaydan tamamen bağımsızdır, çok net" ifadelerini kullandı.