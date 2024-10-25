Duvara çarpan otomobil, bahçeye uçup ters döndü

25 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 11:21

Antalya'da istinat duvarına çarpan otomobil, bahçe duvarında ters döndü. Otomobilin asılı kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Okul servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Okul servisiyle otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Antalya​'nın Manavgat​ ilçesi Kasaplar Mahallesi, 8513 Sokak üzerinde kaza meydana geldi. Türkbeleni'den Şeyh Şamil Caddesi yönüne seyreden Samet M.'nin kullandığı otomobil Özgürlük Parkı kesişim noktasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki apartmanın istinat duvarına çarptı.

ARAÇ TERS DÖNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle ters dönen aracı düşmekten duvar kenarındaki ağaç kurtardı. Yaralı sürücü Samet M., ihbarla olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazanın ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde ehliyetinin yetersiz olduğu belirlendi. Araç sürücüsüne ve araç sahibine ayrı ayrı 6 bin 440'ar TL para cezası uygulandı.