Düzce deprem ile sarsıldı! AFAD ve Kandilli'den açıklama

Deprem kuşağında yer alan Türkiye beşik gibi sallanıyor. Son olarak depremin adresi Düzce oldu.

DÜZCE'DE 3,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kandilli Rasathanesi, Düzce'nin Yığılca ilçesinde saat 03.02'de 3,4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Kandilli, depremin derinliğinin 6,6 kilometre olarak kaydedildiğini açıkladı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1932591370943807747

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) da Düzce depremine ilişkin açıklama geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 3,3 büyüklüğünde olduğu bildirilen depremin derinliği ise 17,81 kilometre olarak ölçüldü.