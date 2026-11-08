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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:43

Düzce Valiliği önünde şüpheli paket alarmı: Yol trafiğe kapatıldı

Düzce Valiliği binası önündeki çimlerin kenarında bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini alarma geçirdi. Valilik Kavşağı trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılan paketin boş olduğu anlaşıldı.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Düzce Valiliği önünde şüpheli paket alarmı: Yol trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 19:43
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 19:43

Düzce Valiliği önünde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Valilik binası önündeki çimlerin kenarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan paket, vatandaşların dikkatini çekti. 

 

Düzce Valiliği önünde şüpheli paket alarmı: Yol trafiğe kapatıldı

VALİLİK BİNASI ÖNÜNDE HAREKETLİ DAKİKALAR

Durumdan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, Valilik Kavşağı’nı trafiğe kapatarak, şüpheli paketin çevresini güvenlik şeridiyle çevirdi. 

Düzce Valiliği önünde şüpheli paket alarmı: Yol trafiğe kapatıldı

FÜNYEYLE KONTROLLÜ PATLATMA: PAKET BOŞ ÇIKTI

Olay yerine çağrılan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli paketi fünye ile kontrollü şekilde patlattı. 

Düzce Valiliği önünde şüpheli paket alarmı: Yol trafiğe kapatıldı

Patlatma sonrası yapılan incelemede, paketin boş olduğu belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Düzce Valiliği önünde şüpheli paket alarmı: Yol trafiğe kapatıldı
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ETİKETLER
#Fünye
#Bomba Imha Uzmanı
#Şüpheli Paket
#Düzce Valiliği
#Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
#Gündem
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