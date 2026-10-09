Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolapları üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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HABERİN ÖZETİ Düzce'de korkutan fabrika yangını Düzce'nin Muncurlu köyündeki ahşap mutfak dolabı üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Merkez'e bağlı Muncurlu köyünde faaliyet gösteren ahşap mutfak dolabı üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı sararken, yükselen yoğun dumanlar çevreden de görüldü.

EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının çevrede bulunan yerleşim alanlarına sıçrama ihtimali üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.