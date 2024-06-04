Düzce’de kadınların kavgası kanlı bitti: Ölü var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Haziran 2024 21:46 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 21:47
Düzce’de kadınların kavgasında kan aktı. Bir kadın komşusunu silahla vurdu. 3-4 merminin isabet ettiği kadın olay yerinde öldü.
Düzce'de çıkan kavgada bir kadın, komşusunu silahla vurarak öldürdü. Olay, Konuralp bölgesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, S.B. isimli kadın, yan dairesinde yaşayan komşusu Özlem Alcan'ı çıkan tartışma sonrası silahla 3-4 el ateş ederek vurdu.
GÖZALTINA ALINDI
Ardından polis ekiplerini arayan S.B. teslim olmak istediğini söyledi. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri Özlem Alcan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, S.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Cinayete kurban giden Özlem Alcan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı