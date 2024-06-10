Düzce'de korkunç kaza: Genç kadın kamyona ok gibi saplandı

10 Haziran 2024 14:39 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 14:43



Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Tuba Elitaş idaresindeki 48 BA 988 plakalı otomobil, Bolu Dağı tüneli çıkışı viyadükler mevkisinde Semih Ş. yönetimindeki 78 YD 827 kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde sürücü Elitaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, itfaiye erlerince araçtan çıkarılarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise aynı istikamette seyreden bir tırdaki araç kamerasınca görüntülendi.