E-5 te dehşete düşüren anlar! Genç kız koşarak aşağı atladı vatandaş çığlık çığlığa izledi
E-5 Karayolu Kağıthane'de yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. 18 yaşındaki bir genç kız, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikteki istinat duvarına çıktı. Çevredeki vatandaşlar korku dolu gözlerle genç kızı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ancak kız koşarak bir anda kendini boşluğa bıraktı. Hastaneye kaldırılan kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İnanılmaz görüntüler Kağıthane Talatpaşa mahallesinden geldi.
Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Sümeyye K., akşam saatlerinde karayolu üzerinde istinat duvarının üstüne geçti.
KİMSE İKNA EDEMEDİ
Genç kızı gören çevredeki vatandaşlar polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna çalışmalarına başlarken, itfaiye ekipleri de yolda önlem aldı.
KOŞARAK AŞAĞIYA ATLADI
İkna çalışmaları sürdüğü esnada genç kız bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı.
Yola düşen kız ağır şekilde yaralanırken, vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla alınan Sümeyye K., Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.