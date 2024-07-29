E-5'in ortasında ürküten görüntü! Üzerinde ameliyat önlüğü, yüzü yara bere içinde...

29 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:48

Irak'a en zengin devrini yaşatan Saddam Hüseyin'i idama götüren tarihi süreç! Saddam Hüseyin nasıl devrilmişti?

Irak'a en zengin devrini yaşatan Saddam Hüseyin'i idama götüren tarihi süreç! Saddam Hüseyin nasıl devrilmişti?

Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu'nda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Ameliyat önlüğü ile araçların önünde yavaş yavaş yürüyen şahsı görenler kornaya basarak uyardı.

NE CEVAP VERDİ, NE DE YOLDAN ÇEKİLDİ

Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.