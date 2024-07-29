E-5'in ortasında ürküten görüntü! Üzerinde ameliyat önlüğü, yüzü yara bere içinde...
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Temmuz 2024 12:30 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 12:48
Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu’nda ameliyat gömleği ile yürüyen kişi büyük korku yaşattı. Yüzünde çok sayıda yara bulunan kişiyi görenler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Çevredekilerin uyarıları karşısında tek kelime etmeyen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ataşehir Kozyatağı E-5 Karayolu'nda kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Ameliyat önlüğü ile araçların önünde yavaş yavaş yürüyen şahsı görenler kornaya basarak uyardı.
NE CEVAP VERDİ, NE DE YOLDAN ÇEKİLDİ
Yüzünde yaralar olduğu görülen şahıs kornaya aldırış etmeden yürümeye devam etti. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay ambulans sevk edildi. Şahıs, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. O anlar bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı