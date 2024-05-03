E-5’te işçi servisi devrildi: Yaralılar var

03 May 2024 08:49 - Güncelleme : 03 May 2024 08:53

E-5 Beylikdüzü mevkii Avcılar istikametinde sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada iddiaya göre S.A.Ş. yönetimindeki hafif ticari araç makas atarken aynı istikamette seyir halindeki M.Y. yönetimindeki işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisi ile M.Y. direksiyon hakimiyetini kaybedip önce aydınlatma direğine çarptı ardından yan yatarak devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yan yolda bulunan bir başka işçi servisine de çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ilk yardıma koşarken durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza sonrası ekipler olay yerine sevk edilirken, yaralılar çevredekilerin de yardımı ile servis içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırırken 10 yaralı ise kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Polis ekipleri olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye başlarken yola devrilen aydınlatma direği yine ekiplerin çabasıyla yol kenarına alındı. Bölgede kaza nedeniyle oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza sonrası oluşan trafik ise dron ile böyle görüntülendi.