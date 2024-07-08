Son dakika | E-5'te zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

08 Temmuz 2024 08:47 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 09:01

Son dakika haberine göre İstanbul Küçükçekmece'de korkutan bir kaza meydana geldi. Yaralıların olduğu kaza sonrası E-5'te trafik kilitlendi.

Sabah saat 06.45 sıralarında Küçükçekmece E-5 Karayolu Göl mevkisi Edirne istikametinde yaşanan kaza İddiaya göre, 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü şoförüyle, bir başka servis minibüsü şoförü olan Ömer Suiçmez trafikte tartışmaya başladı.

ÖNCE TARTIŞMA SONRA KAZA

Aralarında tartışma çıkan iki servis minibüs şoföründen Suiçmez durmayarak, aracıyla 34 LUN 036 plakalı servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkasından gelen bir servis aracı ve su tankeri de kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu.

13 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan zincirleme kazada servis minibüslerinde bulunan 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK FELÇ OLDU

Yaşanan kaza nedeniyle Edirne istikametinde iki şerit trafiğe kapandı. Polis ekipleri tarafından trafik akışı tek şeritten sağlanırken E-5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

13 kişinin yaralandığı zincirleme kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.