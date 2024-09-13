e-Devlet bakıma giriyor! Kapalı olacağı zaman belli oldu 

13 Eylül 2024 19:32 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 19:35

Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan e-Devlet sistemi 14 Eylül 2024 Cumartesi günü bakıma girecek. Kesinti öncesinde uyarıda bulunulurken bakım saati de belli oldu.

Her gün milyonlarca vatandaş tarafından kullanılan ve pek çok işlemi kolayca yapmamızı sağlayan e-Devlet sistemi, 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca erişime kapatılacak. Kullanıcılar 4 saat boyunca platforma giriş yapamayacak ve işlem gerçekleştiremeyecekler.

4 SAAT BOYUNCA KAPALI KALACAK

E-devlet sistemi, planlı bir kesinti nedeniyle 14 Eylül Cumartesi günü dört saat boyunca kapalı kalacak. Milyonlarca vatandaşın erişim sağladığı e-devlet, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bu kesinti hakkında bilgilendirme mesajı gönderdi:

"Değerli Kullanıcılarımız

Sistemlerimizde Türkiye saati ile 14.09.2024 (Cumartesi) günü 01.00-04.00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir.

Bilgilerinize sunarız."