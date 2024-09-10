Green Card başvuruları her yıl ekim ayının ilk haftası başlıyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

10 Eylül 2024 14:19 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 14:45

ABD'de yaşamak ve çalışmak için alınan Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı gündem oldu. Ayrıca vatandaşlar Green Card başvuru şartlarını da merak ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşamak ve çalışmak isteyenlerin başvurduğu Green Card başvurularının 2024 yılında ne zaman yapılacağı gündeme geldi. Her yıl düzenli olarak yapılan başvuruların şartları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2024-2025? Green Card başvurularının 2024 yılında ne zaman başlayacağı henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Genel olarak Green Card başvuruları her yıl ekim ayının ilk haftası ve kasım ayının ilk haftası arasında yapılıyor. Bu yılın başvuru takvimi açıklandığında haberimizi güncelleyeceğiz. GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Green Card başvuruları DV Lottery'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Adayların sitede yer alan başvuru formlarını eksiksiz bir şekilde doldurması gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra ekrana çıkan numaradan sonuçları takip edebileceksiniz. GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT İSTENİYOR MU? Açıklanan bilgilere göre 2024 yılında yapılacak olan Green Card çekilişinde pasaport şartı aranmayacak. Adaylar pasaportlarını yenilemeden başvuru yapabilecekler. İlgili Haberler Green Card başvuru sonuçları teyit numarası ile öğreniliyor Green Card has not been selected ifadesi kazanan kişiler arasında olmadığınız anlamına geliyor