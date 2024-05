Green Card has not been selected ifadesi kazanan kişiler arasında olmadığınız anlamına geliyor

04 May 2024 19:44 - Güncelleme : 04 May 2024 19:49

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem yaşama hem de çalışma için binlerce vatandaşın başvurduğu Green Card sonuçları DV Lottery resmi sitesi üzerinden açıklandı.

Sonuçlarını kontrol eden vatandaşlar "has not been selected" ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmaya başladı.

Green Card başvuru sonucunda "has not been selected" yazıyor ise kazanamadığınız anlamına geliyor.

Kelimenin Türkçe karşılığı ise "Seçilemediniz" veya "Kazanan kişiler arasında değilsiniz" şeklinde çevrilebilir.

Green Card kazanan vatandaşlarda ise ekranda isimlerinin yazılı olduğu bir mektup ve barkod yer alacaktır.

Başvuru sonuçları DV Lottery'in resmi sitesi üzerinden teyit numarası (Confirmation Number), soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama kodu bilgileri ile öğrenilebiliyor.