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 | Banu İriç

Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’ndaki sırrı ve hocasından 'cadılık' iddiası! İlk otopsisinde merak edilen detay

Belgrad Ormanı’nda yaralı halde bulunduktan sonra hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Ece Gürel’in ilk otopsi sonuçları belli oldu. Gürel’in uyuşturucu etkisi yaratan bazı maddeler kullandığına dair iddialar gündeme gelmişti. Yapılan incelemeler bu şüpheye açıklık getirdi. Ölümüne dair soru işaretleri devam ederken, Gürel’in Belgrad Ormanı’na gitme sebebiyle ilgili çığlık terapisi yaptığı iddiası ortaya atıldı. İşte olayın detayları…

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 23:09

İstanbul’da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gitmek üzere evden ayrılan Ece Gürel, ormanda kaybolmuş, dört gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulunmuştu. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirmişti.

BELGRAD ORMANINA GİDİŞ SEBEBİ ÇIĞLIK TERAPİSİ Mİ?

Gazeteci Emrullah Erdinç’in haberine göre, Ece Gürel’in Belgrad Ormanı’na çığlık terapisi yapmak amacıyla gittiği belirlendi. Gürel'in iş yaşamında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle de ruhsal bunalımda olduğu öne sürüldü.

ECE GÜREL UYUŞTURUCU MADDE ETKİSİNDE MİYDİ? OTOPSİSİNDE ORTAYA ÇIKTI

Gürel'in ormana gitme sebeplerinden biri olarak spiritüel arayışlarının olduğu hatta uyarıcı madde etkisi iddiası da ortaya atılmıştı. İlk otopsi incelemelerinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edilirken, vücudunda darp veya saldırıya uğradığına dair herhangi bir bulguya da rastlanmadı. Ancak yapılan incelemelerde vücudunda bir kene ısırığı olduğu belirlendi.

CADILIK EĞİTİMİ Mİ ALDI? HOCASI AÇIKLAMA YAPTI

Gürel’in ölümünün ardından, ormana yalnız gitme sebebi üzerine çeşitli iddialar gündeme gelmeye başladı. Bu süreçte bazı spiritüel inanışlar ve ritüellerle bağlantılı olabileceği öne sürüldü. Ece Gürel’in "cadılık zanaati" olarak adlandırılan bir eğitim aldığı ortaya çıktı. Ece Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı öğrenildi. Gürel'in hocası ise bu konuda gazeteci Türker Akıncı'ya bir açıklama yaptı.

Eylül ayında bu eğitimi verdiğini belirten Hale Özen şunları söyledi:
"Adı sadece cadılık zanaati... Bize eğitime gelir öğrenciler, ilk dört dersten sonra derler ki 'Aa biz burada spritüel bir şey var diye geldik, ama siz çok gerçekçi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun cadılıkla alakası yok.' Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir. Eğitim kayıtlarımız da duruyor. Biz hiçbir şeyi gizleyecek ya da saklayacak değiliz."

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ece Gürel’in vefatına dair spekülasyonlar sürüyor.

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