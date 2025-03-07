Ece Gürel'in bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! İşte o görüntüler
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra yaralı olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in, geçmişte bir yarışma programına katıldığı oraya çıktı. Bloomberg HT'de yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini belirtti.
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Sıkça Sorulan Sorular
Hipotermi nedir?
Hipotermi, insanlarda merkezî vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesine denir. Sanılanın aksine hipotermiya bir hastalık değildir. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veyâ soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir. Belirtiler sıcaklığa bağlıdır.