Ece Gürel'in bir yarışma programına katıldığı ortaya çıktı! İşte o görüntüler

Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra yaralı olarak bulunan ancak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in, geçmişte bir yarışma programına katıldığı oraya çıktı. Bloomberg HT'de yayınlanan Süper Bulmaca isimli programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetti. Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu belirten Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini belirtti.