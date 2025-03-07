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 | Sule Altinel

Mimar Ece Gürel'den acı haber! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunan peyzaj mimarı Ece Gürel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Mimar Ece Gürel'den acı haber! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.03.2025
saat ikonu 04:14
|
GÜNCELLEME:
07.03.2025
saat ikonu 04:30

İstanbul'da Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'den bir süre sonra haber alamayan yakınları, polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

EKİPLER ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ

İhbar üzerine bölgeye gelen polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve bazı ilçe belediyeleri ile gönüllü arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatırken, çalışmalara Belçika Malinoisi cinsi iz takip alan arama köpeği "Üzüm" de eşlik etti.

Çalışmalar kapsamında polis ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları, Belgrad Ormanı'ndaki göletlerde dalış yaparak arama çalışması yürüttü.

ÇALIŞMALARIN İKİNCİ GÜNÜNDE GÜREL'İN EŞYALARI BULUNDU

Çalışmaların 2. gününde ekiplerin kızılötesi dron ile arama çalışmalarını sürdürdüğü sırada ormanın iç kısımlarında bazı eşyalar tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, cep telefonu, mont ve çantanın da aralarında olduğu bazı kişisel eşyaları buldu. Gürel'e ait olduğu belirlenen eşyalar, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Arama çalışmalarının daha geniş alanda yapılması için farklı noktalara da ekipler yönlendirildi.

ÇALIŞMALAR 4. GÜNÜNDE SONUÇ VERDİ

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının 4. gününde sevinçli haber geldi.

Ormanlık alanda arama faaliyetleri yürüten 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri, Gürel'i saat 01.15'te uyur halde buldu.

Bir süre sonra uyandırılan Gürel'in bilincinin açık olduğu öğrenildi. Eşi Sezer Gürel'le telefonda görüştürülen kadın, daha sonra ambulansa alındı.

Hafif yaralı olduğu tespit edilen Gürel'e, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı müdahale edildi.

Müjdeli haberi alan Sezer Gürel, sevinçten gözyaşlarına boğulurken, sağlık ve arama kurtarma ekipleri, Gürel'i teselli etmeye çalıştı. Sezer Gürel, eşini bulan ekiplere teşekkür etti.

Polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı. Ormanlık alana UMKE ve polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan ve uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in sabah saatlerinde kalbi durdu. 1 saatlik bir çabanın ardından hayata döndürülen Gürel ardından entübe edildi. Genç kadın tüm tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Hipotermi nedir?
Hipotermi, insanlarda merkezî vücut sıcaklığının 35 °C'den aşağı düşmesine denir. Sanılanın aksine hipotermiya bir hastalık değildir. Genellikle yağmur, rüzgâr, kar veyâ soğuk suya maruz kalma gibi faktörler tarafından tetiklenir. Belirtiler sıcaklığa bağlıdır.
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